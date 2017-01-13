加強海陸空救援，屏縣消防搜救訓練基地落成

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籌畫17年，屏縣搜救訓練中心正式揭牌啟用。（林和生攝）

屏縣搜救訓練中心設立高樓繩索攀降場，作為平時任務訓練。（林和生攝）

屏縣搜救訓練中心保留部分營舍，作為倒塌建築物侷限空間搜救。（林和生攝）

耗時17年，歷經國防部於民國90年歸還土地，從進行規畫、動土興建，屏東縣消防局特搜訓練中心於13日落成啟用，占地約5公頃，包括直升機立體救災、潛水救援池、高樓繩索攀降場等，是全國除消防署竹山訓練中心外訓練設備最完善的場域。

屏縣消防局指出，88年921地震後，接續面對極端氣候帶來的災害，讓救災單位瞭解第一線消防員必需具備地震、災害搜救能力，隔年屏縣立即成立特種搜救大隊，但一直受限廳舍空間與場所腹地不足所困擾。

新落成訓練中心原本屬陸軍特戰部隊廢棄營舍，縣府籌措8000萬元經費，歷經2年半施工，終於落成啟用。屏縣消防局長許美雪指出，現地保留部分營舍，作為倒塌建築物侷限空間搜救、煙霧體驗場及國際搜救犬訓練場。

屏東縣長潘孟安揭牌時鼓勵警義消，救災是天職，而備戰是平日重要一環，每一次的災害必須因應不同地形、地貌，透過生命去挑戰的考驗，工欲善其事、必先利其器，有好的軟硬體作為後援，才能進一步確保民眾生命財產安全。

他也強調，去年台南大地震，屏縣特搜大隊是全台第一批扺達災區展開人道救援的搜救隊伍，面對各類型災害頻傳，未來訓練基地除了作為強化消防救災教育訓練，培訓更多特搜人員外，也將提供其他縣市搜救人員代訓場所及戶外教學場域。

(中時)