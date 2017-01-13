送春聯吃湯圓 中市國光里年節氣氛濃
台中市南區國光里福正宮土地公廟每年都在尾牙請吃湯圓，已有40年以上歷史，15年前開始舉辦寫春聯、送春聯活動，今年吸引400多人參加，現場年節歡慶氣氛濃厚。
國光里長陳仁榮表示，國光里福正宮土地公廟尾牙請吃湯圓，是當地傳統習俗，已有40年以上歷史；他擔任里長開始舉辦寫春聯、送春聯活動，除幫里民省下買春聯費用外，更利用舉辦活動機會，號召里民走出戶外，增進社區情誼，炒熱年節氣氛。
台中市議員邱素貞也到場與民眾閒話家常，提前向民眾拜年，並應民眾要求，現場揮毫，寫下吉祥話，祝賀民眾「金雞報喜、大雞大利」。
73歲的愛心媽媽孫陳鳳英每年都來排隊拿春聯、吃湯圓，她指出，國光里煮出來的湯圓，遠近馳名，受到里民歡迎。
孫陳鳳英指出，湯圓好吃關鍵就在「炒料」，事前準備材料都是愛心媽媽親自採買、洗滌，貨真料實又衛生，一點都不馬虎。
連續15年都來索取春聯、吃湯圓的黃小姐說，她第一次參加福正宮寫春聯、送春聯活動時，正好懷孕，一轉眼，小孩都上國中了，她最懷念國光里的湯圓，Q又香，具有古早味，她開心說明年還要來參加！1060113
(中央社)
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