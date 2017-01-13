報告：深圳是廣東最具競爭力城市

我要評比

中國大陸廣東省社會科學院日前發表報告指出，深圳市是廣東最具競爭力的城市。

羊城晚報今天報導，「2016年度廣東區域綜合競爭力報告」指出，在廣東21個地市的競爭力排名中，深圳最具競爭力，廣州、佛山緊隨其後。

報告又顯示，2015年，珠江三角洲以全省30%的土地，創造了全省近80%的國內生產毛額（GDP）和85%的地方財政收入，對發展後勁的貢獻率達79%。

不過，從發展後勁來看，廣、深兩地卻遠不及河源、清遠等地。

報告指出，河源和清遠近年來積極承接珠三角核心地區產業，集中體現了珠三角產業轉移的帶動效應。

此外，報告指出，最近10年，消費對廣東發展後勁的貢獻率基本保持不變，說明擴大內需拉動經濟成長的舉措並沒有奏效。

從產業結構看，第一產業對廣東發展後勁的貢獻率基本維持在5%左右；第二產業則從2005年的50%下降到2015年的45%；第三產業從2013年開始上升，2015年貢獻率達50%。

報告指出，第三產業正成為支撐廣東發展的重要力量。1060113

(中央社)