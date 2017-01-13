警消幫買晚餐遇車禍救人 全隊樂陪挨餓

我要評比

高雄市警消陳茂軒和替代役男尤信雲休假時幫隊員買晚餐，途中遇車禍現場幫忙救人，回隊部時已晚；陳茂軒說，全隊樂陪挨餓等冷漢堡，沒有人有一絲怨言。

陳茂軒和尤信雲是高雄市消防局杉林分隊的隊員，昨晚輪休時外出幫隊員買晚餐，於旗山區旗甲路二段發現一起汽車和機車的交通事故，當時機車騎士受傷俯臥在馬路中央。

由於狀況緊急，加上職業救人本能，陳茂軒和尤信雲二話不說，立即下車向民眾表明身分，協助救護處置，立刻為傷者進行生命徵象評估及止血，並撥打119指揮中心請出勤救護車備妥急救器材。

陳茂軒說，評估傷者傷勢發現左小腿一處開放性骨折、腹部鼓脹，恐有內出血及休克之虞，待救護車到達後立刻協助進行靜脈注射，傷者經送醫前就逐漸恢復意識和簡單言語。

杉林分隊分隊長陳柏諺表示，其實再過幾天就是陳茂軒生日，原預計於分隊舉辦慶生會慶祝，請剛好休假的陳茂軒代勞前往購買速食與分隊隊員一齊享用，未料在半路遇到車禍協助救人。

陳柏諺說，分隊隊員也因此晚了將近2個小時才能用餐，但對於這項善行義舉，就算吃冷晚餐也沒有一絲怨言。

隊員獲知陳茂軒半路救人後都力挺他，雖然只能吃冷掉的漢堡和薯條，大家還是很開心一起開慶生會。1060113

(中央社)