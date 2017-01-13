警消幫買晚餐遇車禍救人 全隊樂陪挨餓
高雄市警消陳茂軒和替代役男尤信雲休假時幫隊員買晚餐，途中遇車禍現場幫忙救人，回隊部時已晚；陳茂軒說，全隊樂陪挨餓等冷漢堡，沒有人有一絲怨言。
陳茂軒和尤信雲是高雄市消防局杉林分隊的隊員，昨晚輪休時外出幫隊員買晚餐，於旗山區旗甲路二段發現一起汽車和機車的交通事故，當時機車騎士受傷俯臥在馬路中央。
由於狀況緊急，加上職業救人本能，陳茂軒和尤信雲二話不說，立即下車向民眾表明身分，協助救護處置，立刻為傷者進行生命徵象評估及止血，並撥打119指揮中心請出勤救護車備妥急救器材。
陳茂軒說，評估傷者傷勢發現左小腿一處開放性骨折、腹部鼓脹，恐有內出血及休克之虞，待救護車到達後立刻協助進行靜脈注射，傷者經送醫前就逐漸恢復意識和簡單言語。
杉林分隊分隊長陳柏諺表示，其實再過幾天就是陳茂軒生日，原預計於分隊舉辦慶生會慶祝，請剛好休假的陳茂軒代勞前往購買速食與分隊隊員一齊享用，未料在半路遇到車禍協助救人。
陳柏諺說，分隊隊員也因此晚了將近2個小時才能用餐，但對於這項善行義舉，就算吃冷晚餐也沒有一絲怨言。
隊員獲知陳茂軒半路救人後都力挺他，雖然只能吃冷掉的漢堡和薯條，大家還是很開心一起開慶生會。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。