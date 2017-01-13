副總統：盡量拉齊公私立教師退撫水平
擔任年金改革委員會召集人、副總統陳建仁今天指出，好的學生需要有好的老師教，會盡可能的將公私立退輔水平拉齊，協助私校留下好老師。
106年全國大專校院校長會議在高雄舉行，副總統陳建仁下午與教育部長潘文忠、科技部長楊弘敦等人，與全國各大專院校校長對談；陳副總統並接下私立大學校院協進會等5大校院協進會代表的書面建言。
年金改革議題正熱，會中，有私立大學校長指出，私立大專院校教師退撫所得替代率太低，不易留住好老師，希望拉近公私立大專院校教師退撫水平。
陳副總統說，年金制度是在20、30年前訂的，希望改革後讓制度更合理，讓已退休的可以領得很久，還沒退休的世代可領得到，盡可能的將公私立教師的退撫水平拉齊。
國立科技大學校院協進會理事長廖慶榮建議，發展雙主流的高等教育，提出時間表，讓一般大學與科技大學的年度預算與經費拉平。
陳副總統指出，台灣的高教面臨3大困境，包括畢業生失業率變偏高、大學面臨退場，以及技職教育脫節，目前少子化影響，大學治理需要調整，各大學應重新檢視本身，也希望大學扮演好與產學合作角色，帶動中小企業發展並與地方的連結。
副總統說，總統蔡英文對技職教育成為主流相當重視，也希望各校發展自己特色，讓年輕人有一技之長，而台灣的技職教育也受到東南亞國家肯定，對台灣新南向政策很重要，希望各大學研議發展有特色的技職教育，並讓未來技職教育成為雙主流之一。1060113
(中央社)
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