副分局長罵女警遭告 分局長：依法辦理
台北市警察局北投分局副分局長王芳美日前在派出所主持勤前教育，罵1名李姓女警「不孝女」，事後李女提告。分局長呂新財今天說，提告為同仁權利，警局已介入調查，依法辦理。
北投分局表示，副分局長王芳美去年11月底至大屯派出所主持勤前教育，過程中，因王芳美個性較為直率，想拉近和下屬關係，不慎說出不雅字眼；李姓女警則是在12月底提告王芳美妨礙名譽。
警方說，確實有同仁昨天在「NPA署長室」臉書專頁透露此事；分局長呂新財表示，提告為同仁權利，尊重且會依法辦理，警局已經介入調查。
據熟識王芳美的資深警官透露，王芳美個性古道熱腸，講話比較直，常常把同仁當成自己小孩，為拉近和下屬距離，有時會開開玩笑，相信她「不是有心，且幹嘛針對那名女警」，事後王芳美也感到後悔。
北投分局表示，女警怒告副分局長已依據相關法規辦理。1060113
(中央社)
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