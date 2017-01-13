指政院施壓 徐國勇籲葉金川說明是誰

行政院發言人徐國勇今天表示，台灣血液基金會董事長葉金川說被行政院打壓，4名官派董事都否認有致電，請問葉金川如何自圓其說，呼籲「把那個人說出來」。

葉金川表示，行政院透過衛福部4名官派董事，要求他辭職，遭行政院否認。衛福部隨後表示，4名官派董事都沒有打過電話給葉金川。

徐國勇繼昨天強調從來沒有打壓過葉金川，「不要有被害妄想症」後，今天出面進一步表示，4人都否認有致電，請問葉金川要如何自圓其說？呼籲葉金川把行政院打壓的「那個人」說出來，不要政治操作。

他強調，行政院從來沒有打壓過葉金川，並用葉金川昨天說過的話「血是紅的不要分藍綠」，應該與行政院同立場呼籲踴躍捐血不要造成血荒。

徐國勇說，希望相關報關不要影響民眾捐血意願，行政院並呼籲18歲以上70歲以下的民眾踴躍捐血。1060113

(中央社)