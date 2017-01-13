106年度總預算案 18日表決大戰

立法院院會今天通過朝野立法院黨團協商結論，106年度總預算案各機關所屬通案刪減新台幣210.95億元；18日至20日處理保留提案，各黨團以200案為上限，將上演表決大戰。

立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商，繼續研商「106年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）」案。

各黨團同意106年度總預算案針對各機關所屬通案刪減210.95億元，其中包含減列大陸地區旅費15%（0.15億元）、減列國外旅費及出國教育訓練費5%（0.7億元）等；如總刪減數未達240億元，另予補足。

各黨團同意17日院會宣讀並處理各黨團提案；18日上午由各黨團推派代表發言，18日下午至20日進行保留提案之處理，各黨團同意保留提案之表決總數以200案為上限。1060113

(中央社)