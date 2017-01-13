花東縱谷花海迎賓 美得像明信片
花東二期稻作收穫後的休耕期，農民在田間灑上油菜花種籽，小黃花開始綻放，花東縱谷、縣道193線黃澄澄一片，與中央山脈相輝映，如同風景明信片般美麗。
農糧署東區分署長陳啟榮今天表示，今年營造7000多公頃的花東花海壯麗景觀，不僅賞心悅目，還有利農田地力，使下期稻作有更好的收穫成果。
另外，透過農會和鄉鎮公所營造主題花田，各地花海季已陸續展開，例如壽豐鄉農會「豐華再現」館旁的休耕田，營造鳳凰高飛孔雀開屏主題花海，吸引許多民眾駐足欣賞、拍照。
縣道193線向來被稱為最美縣道，尤其中、南段路樹有阿勃勒、鳳凰樹、小葉欖仁等，隨季節呈現不同風情；兩旁稻田隨插秧、抽穗、收割，也有不同景致。現在正是油菜花海盛開時節，放眼一片金黃燦爛的壯觀景象，讓人心曠神怡。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。