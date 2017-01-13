花東縱谷花海迎賓 美得像明信片

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花東二期稻作收穫後的休耕期，農民在田間灑上油菜花種籽，小黃花開始綻放，花東縱谷、縣道193線黃澄澄一片，與中央山脈相輝映，如同風景明信片般美麗。

農糧署東區分署長陳啟榮今天表示，今年營造7000多公頃的花東花海壯麗景觀，不僅賞心悅目，還有利農田地力，使下期稻作有更好的收穫成果。

另外，透過農會和鄉鎮公所營造主題花田，各地花海季已陸續展開，例如壽豐鄉農會「豐華再現」館旁的休耕田，營造鳳凰高飛孔雀開屏主題花海，吸引許多民眾駐足欣賞、拍照。

縣道193線向來被稱為最美縣道，尤其中、南段路樹有阿勃勒、鳳凰樹、小葉欖仁等，隨季節呈現不同風情；兩旁稻田隨插秧、抽穗、收割，也有不同景致。現在正是油菜花海盛開時節，放眼一片金黃燦爛的壯觀景象，讓人心曠神怡。1060113

(中央社)