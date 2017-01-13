透天厝架4監視器 毒販難逃法網
嘉義市2名男子以販毒、介紹傳播妹為業，為了逃避警方追緝，刻意承租連棟透天厝，還在門口架設4組監視器，但仍被警方查獲送辦。
嘉義市警方今天表示，日前接獲線報，得知興達路一處連棟透天厝，平日出入分子複雜，且門禁森嚴，疑似販毒集團據點；警方於是進行埋伏、跟監，果然發現內有蹊蹺。
警方調查指出，承租透天厝的2名男子都姓戴，也都有毒品前科，平日以販毒、介紹傳播妹為業；2人的江姓、范姓女友也都從事傳播妹工作。
在警方調查過程中，發現嫌疑人為了躲避警方查緝，特別承租連棟透天厝，若有風吹草動，即可從透天厝頂樓逃離，且在門口架設4組監視器，方便隨時掌控門口狀況。
警方發現，這2對情侶經常邀約客人、以及其他傳播妹到租屋處開毒趴，由於門禁相當森嚴，且人員進出後，都立刻遙控關閉大門，因此增加查緝的困難度。
經警方多日的跟監、埋伏，昨天見時機成熟，持搜索票登門查緝；但嫌疑人卻裝睡、拒不開門，警方只好請求消防局支援協助破門。
當警方破門而入時，其中1人見事蹟敗露，立即逃往頂樓，當場被埋伏在頂樓的員警制伏，並起出K他命毒品39公克；另1人則持有K他命重達502公克；范姓女子則持有摻雜K他命的香菸5支。
全案經偵訊後，依違反毒品危害防制條例將2男1女移送法辦。1060113
(中央社)
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