掌生香記錄台中華麗餅事 推廣糕餅文化
台中市政府與「天下雜誌」人文出版微笑台灣團隊合作出版「掌生香─台中糕餅款款行」，記錄台中糕餅華麗餅事與百年甘味，市長林佳龍表示，盼讓台中糕餅文化及故事更廣為人知。
台中市新聞局與「天下雜誌」今天舉辦「掌生香─台中糕餅款款行」新書發表會，林佳龍、副秘書長郭坤明、新聞局長卓冠廷、天下雜誌社長吳迎春、台中好禮協會理事長吳炎山、台中市糕餅公會理事長周子良、作者李佳芳等人均與會出席。
林佳龍表示，台中市的飲食文化充滿創意，而糕餅更是逢年過節或贈送親友的最佳伴手禮；此書記載糕餅背後的文化及台中市上百年的飲食歷史，絕對是行銷台中飲食文化的最佳專書。
「南北吃飽，台中吃巧」林佳龍指出，台中是充滿創意的生活首都，而這本書特色融入師傅們的巧手藝及與時俱進的創意，呈現每位創業者背後的故事，讀完之後享用糕餅時，不只感受到美味，更充滿前人傳承下來的幸福。
李佳芳分享創作之路，她來自雲林，但到台中後發現在地的糕餅相當好吃，能撰寫此書也算是完成自己生命中的願望。
李佳芳說，全書最有趣之處在於從藝術的角度來看餅，不僅探討做餅的手藝，也探討做餅的工藝，台中糕餅有傳統的一面，如仍保留糕餅模，但也有先進的部分，如大甲裕珍馨的新式糕餅廠，在傳統與創新中看見台中糕餅的蓬勃發展，內蘊無限的創意、文化與新思維。
新聞局表示，「掌生香─台中糕餅款款行」一書將台中糕餅的文化特色，以「記憶＋技藝」兩大重點，藉由輕鬆旅行的方式，引領讀者走進糕餅世界中感受的濃濃人文味道。1060113
(中央社)
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