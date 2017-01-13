政院指被害妄想症 葉金川：他說了算

台灣血液基金會董事長葉金川昨天說，因受行政院壓力宣布辭職，遭行政院反駁「不要有被害妄想症」，他今天面對媒體詢問，笑稱「他說了算」、「我就有被害妄想症」不願再多談。

媒體日前報導，質疑台灣血液基金會人事與財務，葉金川昨天宣布辭職，強調行政院透過衛福部向他施壓，要求辭職，行政院發言人徐國勇反駁「不要有被害妄想症」。

葉金川今天下午接受媒體電訪時笑稱，「對，他說了算」、「我就有被害妄想症，沒辦法」，記者追問會不會覺得委屈，他則說「不會啦，我已經辭職了，拜託不要來找我」，表明不想再捲入糾紛。

至於是和衛福部哪位官員通電話，他僅淡淡表示「我有失憶症」，不記得是哪位官員跟他通電話，隨後即掛電話不願再多說。1060113

(中央社)