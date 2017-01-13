馬術主人欠稅 汗血馬遭拍賣
法務部行政執行署桃園分署最近準備進行法拍的物件中，竟出現汗血馬、迷你馬。主要是一處馬術場因營業規模縮減，積欠房屋稅與員工勞健保費，而遭拍賣資產。
行政執行署桃園分署今天表示，近日遭法拍的馬匹，來自多年前培養出不少國內馬術教練的某馬術中心，由於馬術中心近年來，大環境不景氣及馬匹養育開銷影響，營業規模縮減，並積欠數年房屋稅與前員工勞健保費，被桃園分署派員到馬場，跟負責人達成協議後，先行扣押50餘件動產。
桃園分署表示，其中包括1匹汗血馬及2匹寵物馬、另有一般俗稱草泥馬的羊駝1匹，以及水晶、石器、漆器與木雕等藝術品，將在1月17日上午在「富國100法拍市」集中拍賣。
桃園分署表示，這處馬術中心於民國80年代，由日籍業主經營，曾為台灣地區馬術設備最優的專業馬場，擁有廣大室內外與室內馬術場地，18年前舉辦過亞洲盃馬術比賽，獲獎無數，也培育出不少知名專業馬術教練，目前馬場從事基礎馬術教學。
這次查扣拍賣大小馬匹及羊駝飼養健康情形良好，十分適合休閒農場或遊樂場提供民眾休閒騎乘或親子觀賞。
馬術中心的邱姓負責人也說，實在不忍心因經營困難，將馬匹與公司動產隨意轉手處分，但希望藉由集中拍賣，清償滯欠稅費，也能使馬術場浴火重生，重新回復昔日的風光。1060113
(中央社)
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