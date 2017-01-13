陽建福加盟統一獅 月薪12萬 暫定牛棚角色

我要評比

陽建福確定加盟獅隊，重返中職戰場。(本報資料照)

2017年全新球季，各隊積極補強球隊陣容，統一獅日前爭搶增菘瑋失敗，不過為了強化投手戰力，開始積極與陽建福接洽爭取加盟，今日雙方已經達成共識，簽訂合約將於二月正式生效，正式加盟獅隊，月薪12萬。

除了月薪12萬元，另外還設有激勵獎金，領隊蘇泰安指出，主要激勵獎金以局數為主，期盼鼓勵陽建福挑戰新目標，為球隊實質貢獻，穩定球隊投手戰力，定位方面，初步設定為牛棚角色，不過還是要看春訓狀況。

陽建福2015年底遭釋出後，去年轉往日本獨立聯盟愛媛橘子海盜隊出賽，主投32局，2勝2敗，自責分率2.53，最快球速來到147公里。

陽建福目前正在中華隊集訓，預計在經典賽集訓後，才會正式向球隊報到，蘇泰安表示，如果入選28人名單，球團也同意他繼續待在中華隊。

(中時電子報)