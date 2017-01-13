募款助非洲女童 英男星拍賣情人節約會
今年西洋情人節，芳心寂寞的人兒有個獨特機會與英國演員伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）共度良宵。為了幫一個非洲女童慈善機構籌款，艾巴把自己給拍賣了。
路透社報導，艾巴在藉由名人為慈善機構募款的歐梅茲（Omaze）網站的影片中，一邊啜飲著香檳一邊說：「我想要妳做我的情人。沒錯，愛人，只有你和我，沒有別人，就只有我倆而已。」
「只要我們感到自在，不管你想要什麼，我們都可以點來品嚐。」
「也許是松露，或者是牛排。辣椒湯和非洲食物富富（fufu）也不錯，你可以為這道菜自己搗磨山藥。知道嗎？我會讓你為我磨山藥。」
「至於甜點，你想吃什麼就吃什麼，我是說，你想要的都可以。」
歐梅茲網上的競標2月14日結束，所得收益將捐給提升非洲女童權利和教育非洲女童的慈善機構「W.E. Can Lead charity」。
艾巴以美國電視影集「火線重案組」（The Wire）的角色最為人所熟知。他去年因精湛演技成為主辦奧斯卡金像獎的美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）新成員。（譯者：中央社周慧盈）1060113
(中央社)
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