學者籲台續與鄰國交流 嚴防邊緣化

美國總統當選人川普掀起全球國際發展的不確定性，警大副教授高佩珊研判，台美關係不至於出現太大變化，但建議台灣應持續與亞太鄰國密切交流，避免遭邊緣化的危機。

美國總統當選人川普日前舉行上任總統前的首場記者會，並且與美國美國有線電視新聞網（CNN）主跑白宮的特派員阿科斯達（Jim Acosta），呈現劍拔弩張的緊張關係，也讓人再度見識到川普強勢的一面。

專攻國際政治領域的中央警察大學國境警察學系副教授高佩珊今天受訪表示，川普當選美國總統，加上共和黨掌握參、眾兩院，美國國內政局短期內將完全由共和黨主導，這樣的「完全執政」對於美國國內、外交政策擬定，加上川普的強勢作風，將讓國際局勢、美中台三角關係，充滿許多不確定性。

高佩珊表示，網路搜尋川普當選新聞中，約有2000萬多筆結果，關鍵字幾乎都是不確定性(uncertainty)有關，而川普當選至今，仍無法消除國內示威、抗議聲浪，似乎「反川普」的分裂、憂慮氛圍，到就任前仍無法完全弭平。

她談到，川普對歐巴馬健保、移民政策、美墨建立圍牆，以及對全球經濟產生變化的「美國優先」論調，都將衝擊全球脈動，仔細觀察也難逃「舉債求成長，負債以後再說」的「先樂後苦」隱憂。

高佩珊說，川普在抨擊中國大陸，以及與俄羅斯關係，都牽動到兩岸、烏克蘭問題，以及美國在東歐的軍事部署計畫，挑起台海與新舊歐洲對於區域安全看法；令國際關係學者隱憂的是美、俄新軍事競賽賽場，更從歐洲蔓延至亞洲。

她談到，美國的軍事計畫促使俄羅斯尋求與中國大陸的合作，更加深亞洲的區域安全形勢複雜化，有大陸學者認為儘管川普充滿不確定性，但川普「無意識形態」且務實的商人性格，反而使大陸有戰略機會，因此大陸仍會持續發展經濟實力，面對美中發展。

反觀台美間關係與因應應變策略，高佩珊說，美國共和黨有不少與我台灣關係良好的人士，儘管川普「可能走向孤立主義」，致使對台未來軍售金額提高，但研判台美關係仍不至於出現太大變化。雖然如此，台灣仍有許多類似美豬等貿易產品的不同看法，讓美台間也蓄積了一些壓力，仍待解決。

高佩珊建議，台灣仍應積極維持與發展與美、日、韓及亞太鄰國在各領域及產業的密切往來，包括各項合作與交流，避免台灣在美中關係發展上，遭逢邊緣化的危機。1060113

(中央社)