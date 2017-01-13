我駐奈機構遭摘牌 國台辦：一個中國是大勢所趨

我駐奈及利亞代表處遭摘牌，外交部、陸委會對此表示不滿與抗議，大陸國台辦發言人馬曉光今天（13日）傍晚發出新聞稿強調，大陸外交部已就此表明了立場，一個中國原則具有不容置疑的歷史事實和法理基礎，國際社會普遍奉行一個中國政策是大勢所趨。

奈及利亞要求台灣駐奈機構取消「偽稱」，摘除「偽牌」，遷出首都，削權減人。國台辦新聞稿稱，在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」是注定沒有出路的。

(中時)