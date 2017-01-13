獅隊公布首位洋將 「三振王」布魯斯續約

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中職去年「三振王」布魯斯，本季續為獅隊效力。(資料照 謝明祚攝)

統一獅13日宣布今年第1位簽約洋將，確定與去年奪下中華職棒「三振王」布魯斯續約，雙方已完成簽約。

去年加入獅隊的布魯斯，雖當季戰績只有11勝9敗與5.28自責分率，但主投170.1局總共投出172三振，拿下「三振王」，獅隊看好其對打者的壓制能力，決定今年找他回來繼續效力。

獅隊本季3位洋投預定找2位先發1位後援，布魯斯定位為先發投手，他將在2月底來台與獅隊會合加入春訓。

(中時電子報)