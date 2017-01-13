天壇除夕夜11時發開運紅包 賴清德將到場謝神恩

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天壇香客大廳後方將呈列兩位老師的陶瓷作品展覽，除夕夜子時發送的開運紅包將是每年吸引民眾的重頭戲之一。（程炳璋攝）

台南市中西區台南首廟天壇今年除夕11時照常發送上千個開運紅包，台南市長賴清德針對0206地震後廟宇捐款與發揮撫慰人心作用，將到場叩謝神恩，並發送信徒紅包。

逛廟走春是台灣人春節習俗，台灣首廟天壇春節期間舉辦「財雞滿福-柴燒壺具展」，找來許俊翔、劉育慈兩名陶瓷老師提供15件作品在大廳展覽，初一至初九並提供全天免費的素食，供信徒享用。

天壇每年除夕夜11時發放的開運紅包，總是吸引上千名信徒到場連夜排隊，100元的紅包象徵來年吉利好運，信徒除了要紅包，也爭著搶插新年頭香，這項活動連辦數年，成了台南市民除夕守歲活動之一。

今年賴清德將到現場謝神，感謝廟方針對去年地震捐款，並發揮宗教安撫人心的作用。廟方11時要發送的開運紅包，計畫將由賴清德預先送出數個給現場信徒。

天壇每年春節前夕，信徒點燈需求眾多，廟內數萬盞琉璃燈總是被搶購一空，廟方表示，今年強調頌經9天的消災法會，民眾將生辰八字寫在疏文內，就有誦經團助念誦經9天，為信徒祈福。

每天農曆正月初八子時，天壇信徒為了第一時間迎神，排隊人潮從傍晚開始，就從巷內綿延至大路，還需警察指揮，是春節後廟方另一波排隊搶頭香高潮。

(中時)