左營派出所吳淵源警員榮陞巡佐。（吳江泉翻攝）

左營分局左營派出所警員吳淵源榮陞巡佐職務，他已在警界服務27年有餘，凡事盡忠職守、勇於任事，不論案件大小皆能全力偵辦。自102年3月調至左營所服務至今已有3年多的時間，期間表現優異也與同事相處融洽，現能在本所直接榮陞巡佐，所有的同事都為他開心。

所長明宗代表分局及警友會致贈紀念品，衷心祝賀吳巡佐，並稱讚其於任內表現突出，交付任務皆能迅速且圓滿達成，在繁雜又沉重的警察工作中，仍是「樂於工作、勤奮上進」，這種精神值得各級同仁學習效法，也期許陞職後更是責任的加重，並帶領著警員們爭取更好的工作表現。

(中時)