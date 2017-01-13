2016年中國旅遊總收入預計達4.69兆元

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新華網13日報導，2016年中國旅遊總收入預計達4.69兆元人民幣，年成長13.6％。據聯合國世界旅遊組織估算，2016年中國旅遊業對國民經濟綜合貢獻率達11%、對社會就業綜合貢獻超過10.26％，與全球平均水準接近。

13日召開的2017年全國旅遊工作會議指出，2016年大陸國內旅遊人數繼2015年首次突破40億人次後，繼續兩位數成長，全年可望超過44.4億人次；國內旅遊收入同樣保持兩位數成長，預計達到3.9兆元人民幣。

專家預計，2016年中國入出境總人次將超過2.6億人次，入境遊人數超過出境游1600萬人次；中國將繼續保持世界第一大出境旅遊客源國和第四大入境旅遊接待國地位。

(工商)