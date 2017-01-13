屏東特種災防基地 提供3棲救援訓練
屏東縣消防局特種災害防救暨緊急應變訓練基地今天落成啟用，是全國首座可以提供陸上、水下及空中3棲救援的訓練基地，提供全國各防災單位交流及訓練。
屏東縣長潘孟安今天為基地啟用剪綵時表示，由於屏東地形有高山、海洋，需要的訓練和設備必須更精良及多元，感謝很多的宮廟和團體捐助相關的設備。
他表示，救災基地的完成，除提供自己訓練外，也能提供其他縣市或救災團體的消防救災人員訓練。
消防局表示，訓練基地結合特搜隊的辦公廳舍共5公頃，斥資新台幣8000萬元，訓練基地規劃建造了直升機立體救災、閃燃櫃、煙霧體驗場、潛水救援池、攀岩訓練場、高樓繩索攀降場、水濱橫渡架設、斜坡拖拉救援、倒塌建築物侷限空間搜救及IRO國際搜救犬訓練場，除了縣內的訓練外，也接受其他縣市消防機關專業搜救訓練委託代辦需求。
消防局表示，未來還將繼續規劃重型救援火車訓練場，希望模擬各種災害，強化消防救災教育訓練，進而提昇災害救援能力，因應未來可能發生更嚴重的災害事件。1060113
(中央社)
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