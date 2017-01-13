聲寶著戰鬥裝 搶攻健康、節能、清淨商品
聲寶旺年會今（13)日在林口舉行，董事長陳盛沺身穿迷彩裝表示，面對今年川普效應、一例一休成本增加，對於企業經營來說是很大的挑戰，聲寶今年將開發新產品、發展高附加價值的健康、節能、清淨商品，業績目標成長5-10%。
陳盛沺表示，不景氣是最好的變革時機，聲寶今年起將啟動三年革新計畫，因此旺年會上管理高層全都穿著迷彩軍裝，要「擁抱改變銳意革新，以強將雄兵再創佳績」。
聲寶指出，去年該品牌白色家電表現相當不錯，洗衣機、冰箱、冷氣都有兩位數的成長。今年預期挑戰較大，將從設計、販售、服務著手，提升聲寶的整體戰鬥力。
(中時)
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