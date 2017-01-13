陸證實 丹東一號沉艦為甲午海戰致遠艦
遼寧省丹東市今天公布，經過歷時3年的水下考古研究，「丹東一號」沉艦證實為甲午戰爭時的北洋水師主力戰艦致遠艦。
中新社報導，遼寧省文物考古研究所專家表示，考古團隊2013年在甲午海戰的戰場丹東大東溝海域，發現一艘疑似清朝北洋水師的沉艦，當時暫命名為「丹東一號」。
從2015年8月開始，水下考古人員潛入海底，發掘出大面積的艦體結構，大部分區域有過火痕跡。考古人員在艦體左舷前部一堆木材中，找到一個帶有「致遠」篆書的瓷盤。
報導指出，2016年10月，經水下考古確認，這艘沉艦殘長約61公尺，最寬處11.5公尺，艦體保留高度為2.5公尺（完整高度約8公尺）。由於海戰創傷和後期破壞，艦體損毀嚴重，但可確認殘損的水密隔艙、鍋爐、穹甲板等部位。
報導提到，這次出水的200餘件文物分為船體構件、武器、個人物品三大類。重要文物包括穹甲、方形舷窗、魚雷引信、57毫米哈乞開司砲肩托等。其中更有一副全長50公分，保存完好、刻有致遠艦大副陳金揆名號的單筒望遠鏡。
沉艦考古調查領隊周春水等專家表示，透過致遠艦大副陳金揆物品、「致遠」刻銘餐盤、殘存艦體等重要遺物，證實「丹東一號」即是當年的致遠艦。
目前，水下考古重點調查計畫結束，考古人員已黏貼致遠艦艦體並定期更換鋅塊，以減緩海水的侵蝕。接下來將劃定水下文化遺產保護區，妥善保護致遠艦。
致遠號在1894年中日甲午海戰時，原將衝撞日本艦隊的主力艦吉野號，卻被擊中爆炸沉沒，全艦官兵246人死亡。1060113
(中央社)
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