導師加給未列年終 兩大教師組織跳腳

我要評比

又到了年終時節，但不少中小學老師發現，年終獎金似乎少了一點，導師費未列入計算，包括全教總、全教產兩大全國性教師工會組織，今天都呼籲政府回歸法制，公平對待。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天在台北召開記者會指出，教師待遇條例於民國104年5月22日三讀通過，導師費已訂為「職務加給」，和主管加給一樣，但前者卻沒有列入年終獎金。

全教總指出，教師不論是兼任主管職務、擔任導師，或是從事特殊教育，都應標準一致，不應有差別待遇。呼籲政府回歸法制，年終獎金和加班費計支都該包括上述3種職務加給。

全國教育產業總工會（全教產）今天也發出新聞稿，呼籲政府不要玩文字遊戲，給在職教師公平對待。

全教產指出，導師加給、特教加給與主管加給性質相同，不該任由行政機關自行認定，讓第一線教育人員寒心，受到不平等對待。1060113

(中央社)