濕腳乾腳政策不再 美終止獨惠古巴移民
歐巴馬政府今天宣布廢除1項自動授予幾乎每位抵達美國國土的古巴人居留權，不管他們是否持有簽證的移民政策，為山姆大叔長久以來對古巴人網開一面的特殊移民政策畫下句點。
美國廢除對古巴移民的「濕腳／乾腳」政策即刻生效。所謂的「濕腳／乾腳」政策，指的是任何抵達美國本土的古巴人可以合法取得居留權，而在美國海域上被查獲的古巴人則是被遣返。古巴官員多年來一直尋求改變這項政策。
這項政策改變醞釀多時，之所以突然宣布，是怕事先警告恐鼓勵更多古巴人趕在廢除期限前赴美。
美國和古巴當局為此協商數月，其中包括取得古巴首肯，允許那些要離開美國的古巴人返國。
美國國土安全部也宣布終止古巴醫療專業人士入境許可計畫。由於這項計畫允許古巴醫療專業人士申請美國居留權，鼓勵醫療人員出走，導致古巴醫療人員外流。
古巴政府對這項政策的改變，表示歡迎。
美國針對古巴移民特別推出的「濕腳/乾腳」政策，始於1995年的柯林頓政府時代，當時數以萬計古巴人逃離家園，取道海路前往佛羅里達州，遭美國海岸防衛隊查獲。
這項政策改變在邁阿密的小古巴，引發好壞不一的反應。技工賈西亞（Mario Garcia）對此感到憤怒。他說：「又不是古巴共產黨已經結束，為什麼要停止這種性命攸關的政策。」
來自委內瑞拉的希梅內斯（Eulalia Jimenez）則表示，這項移民政策對於同樣逃離惡劣環境的其他國家移民來說不公平。他說：「為什麼只有古巴人能來，在這裡生活。」
美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，即將執政的川普政府應該會扭轉廢除古巴醫療專業人員入境許可免畫的行政命令。盧比歐說，逃離政治迫害的古巴人應該可以接受庇護。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。