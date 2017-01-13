男昏睡車內 警消破窗赫見2把槍

27歲陳姓男子昨天清晨在車內呼呼大睡，員警巡邏發現叫不醒，請求消防局破窗，赫見副駕駛座上放著2把槍；警訊時，陳男又不慎從口袋掉落毒品愷他命，訊後移送法辦。

經警方將槍枝送驗後，初步鑑定不具殺傷力，訊後依毒品危害防制條例及社會秩序維護法，將陳男移送法辦，警方並將擴大追查毒品來源。

基隆市警局第四分局安樂派出所員警昨天清晨巡邏經過樂利三街62巷時，發現陳男正沉睡在車內，員警上前關心，但任憑警方敲窗呼喊，他還是動也不動，警方擔心會發生意外，立刻請求消防局到場破窗。

過程中，員警在副駕駛座的包包內發現疑似有兩把槍枝，警方不敢大意，先將陳男戒護送醫後，將他帶回派出所詢問，陳男在掏出證件時，不慎從口袋掉出1小包愷他命和折疊刀。

陳男向警方辯稱，2把槍枝是玩生存遊戲時使用的鎮暴槍及道具槍，毒品則是前兩天向友人購買，至於折疊刀部分，因習慣使然，平常都會隨身攜帶防身，對於為何會昏睡在車內，陳男則一問三不知。1060113

(中央社)