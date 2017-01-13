健忘村演員唱跳都來 張孝全唱拍不準
導演陳玉勳的電影幾乎都穿插歌舞，在「總舖師」有「金罵沒ㄤ」，這次在「健忘村」一樣讓演員載歌載舞，但他說，這批演員都沒舞蹈天份，張孝全不但放不開、唱歌拍子還不太準。
耗資新台幣3億多元拍攝的「健忘村」，26日將在台灣、中國同步上映。
陳玉勳的電影有種台式幽默的喜感，尤其他總是會在片中加入歌曲、舞蹈，每每讓觀眾出了戲院，都還印象深刻。像是在「總舖師」就有演員林美秀唱「金罵沒ㄤ」，2013年電影上映時，這首歌幾乎成為洗腦神曲。
這次在「健忘村」，片中一樣有一個橋段是全劇演員一起唱「沒有田貴怎麼辦」，包括舒淇、張孝全、王千源等，全都一起載歌載舞。
不過陳玉勳說，這批演員都沒有舞蹈天份，大家練了很久，尤其張孝全最放不開，唱歌時「拍子不太準」，要他「娘一點」，張孝全也努力做到，「但有一些動作，可愛一點，就有一點尷尬」，起初張孝全還很尷尬，跳到後面才比較放得開，單是這場唱歌跳舞的畫面就拍了一天。
另外這次陳玉勳也加入「B-Box」，讓在片中飾演強盜的林美秀、黃健瑋、楊祐寧、柯宇綸、陳竹昇、陳褘倫一起合唱，陳玉勳說，這群強盜的組合有點像是個樂團，「但又不能讓他們拿樂器，就用嘴巴唱」。
不過陳玉勳也爆料，黃健瑋是音盲，柯宇綸的低音還不錯，當中的琵琶聲音，都是林美秀B-Box唱出來。
「健忘村」21日搶先全球在高雄首映，26日在全台上映。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。