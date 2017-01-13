健忘村演員唱跳都來 張孝全唱拍不準

導演陳玉勳的電影幾乎都穿插歌舞，在「總舖師」有「金罵沒ㄤ」，這次在「健忘村」一樣讓演員載歌載舞，但他說，這批演員都沒舞蹈天份，張孝全不但放不開、唱歌拍子還不太準。

耗資新台幣3億多元拍攝的「健忘村」，26日將在台灣、中國同步上映。

陳玉勳的電影有種台式幽默的喜感，尤其他總是會在片中加入歌曲、舞蹈，每每讓觀眾出了戲院，都還印象深刻。像是在「總舖師」就有演員林美秀唱「金罵沒ㄤ」，2013年電影上映時，這首歌幾乎成為洗腦神曲。

這次在「健忘村」，片中一樣有一個橋段是全劇演員一起唱「沒有田貴怎麼辦」，包括舒淇、張孝全、王千源等，全都一起載歌載舞。

不過陳玉勳說，這批演員都沒有舞蹈天份，大家練了很久，尤其張孝全最放不開，唱歌時「拍子不太準」，要他「娘一點」，張孝全也努力做到，「但有一些動作，可愛一點，就有一點尷尬」，起初張孝全還很尷尬，跳到後面才比較放得開，單是這場唱歌跳舞的畫面就拍了一天。

另外這次陳玉勳也加入「B-Box」，讓在片中飾演強盜的林美秀、黃健瑋、楊祐寧、柯宇綸、陳竹昇、陳褘倫一起合唱，陳玉勳說，這群強盜的組合有點像是個樂團，「但又不能讓他們拿樂器，就用嘴巴唱」。

不過陳玉勳也爆料，黃健瑋是音盲，柯宇綸的低音還不錯，當中的琵琶聲音，都是林美秀B-Box唱出來。

「健忘村」21日搶先全球在高雄首映，26日在全台上映。1060113

(中央社)