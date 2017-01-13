打通西安街 串聯逢甲及水湳兩亮點

為疏解逢甲夜市人車通行，創造逢甲夜市及水湳經貿園區的融合效益，台中市政府將協調台電公司完成西安街打通並拓寬，融合整個水湳經貿園區與逢甲大學、逢甲夜市的發展。

台中市議員陳淑華今天邀集台中市建設局長黃玉霖及相關單位，針對西屯區逢甲夜市的西安街打通銜接至水湳經貿園區凱旋七路，以疏解逢甲夜市人車通行，創造逢甲夜市及開發完成後的水湳經貿園區的融合效益，進行會勘。

陳淑華表示，水湳經貿園區的區徵工程已經完成，但水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲夜市地區，必須繞道從水湳最北側的黎明路、僑大路或水湳最南側的河南路到逢甲夜市地區。

陳淑華指出，西安街打通只需敲掉原來與水湳機場的一面牆，就能串聯逢甲夜市及水湳經貿園區，逢甲夜市破百億元的年營業額及國際知名的觀光夜市，若能打通西安街對於水湳及逢甲夜市能互相拉抬、創造雙贏的局面。

西平里里長廖建森表示，地方非常希望西安街打通至水湳，也是他競選里長的重要政見，居民可以進出可以不必經過夜市，改善交通，地方殷殷期盼。

逢甲大學表示，為促使逢甲大學、逢甲夜市及水湳經貿園區的融合及發展，對台中市政府打通西安街銜接水湳經貿園區樂見其成也會全力配合。

黃玉霖表示，將盡速協調台電公司一次完成西安街打通並拓寬，串聯台中市最重要的水湳經貿園區與逢甲夜市，融合整個水湳經貿園區與逢甲大學、逢甲夜市的發展，工程費預計新台幣1000多萬元，今年內辦理道路設計，預計明年進行打通工程。1060113

(中央社)