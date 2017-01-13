開餐廳後倒閉 劉喬安挨告詐欺出庭

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我要評比

「太陽花女王」劉喬安被控與莊姓友人開餐廳後不久就倒閉，挨告詐欺，一度獲不起訴，但高檢署將案件發回重查。台北地檢署今天傳喚劉喬安到案說明，訊後請回。

劉喬安在庭訊後僅表示，「交友要慎謹」。1060113

(中央社)