賭口氣 英文家教正妹轉當電桿線路維修員

被同事戲稱為「台電郭雪芙」，但何孟穎認為自己不像。(照片：台電提供)

從英文家教轉考台電配電線路維修員，何孟穎認為可以學到不一樣的東西。(照片：台電提供)

英文家教正妹轉行爬電桿！放棄5萬月薪的英文家教工作，76年次的何孟穎，因為不服氣親戚「妳做不到」評語，瞞著家人去年考上台電台電配電線路維修員。下個月實習即將結束，要正式自台北市南區處當起配電線路維修員，在艷陽天下雨天登高維修。

被同事封為「台電郭雪芙」的何孟穎笑說，那是剛考進台電，剪了一頭短髮，有同事這樣戲稱，但她本人並不認為像。不過其外型在一群男性為主的線路維修員中確實顯得亮眼，本人講話輕輕柔柔，也完全跟陽剛的爬電桿維修員連結不起來。

何孟穎畢業於高雄義守大學英文系，開始工作後一直從事英文家教工作，月收入約有4到5萬。會報考台電，跟妹妹有關係。在她進入台電前，妹妹就已經是台電台南新營區處的配電線路維修員。但真正下決心報考，則是想為自己爭口氣。

何孟穎說，當時妹妹當線路維修員，要爬高、搬重物，雖然很累，但自己覺得有挑戰性。但是親戚看她柔弱外型卻直說：「妳做不到」，可這句話反讓她心中萌生做給妳們看的鬥志。因此瞞著家人，偷偷跑去報考，沒想到真的通過筆試，讓家人、同學都很驚訝。從事化工業的男朋友，則給予支持，只是要她累了「不要硬撐」。

筆試通過後兩個禮拜要進行體能複試，家裡本來就為妹妹裝了一個單槓，何孟穎兩周內臨時惡補每天試抓，最後複試也真順利通過3下單槓，鷹架上下等測試，成為那屆配電線路維修類7名錄取女生其中一位。

受訓時，第一次要上電線桿，她坦承有點怕怕的。因為要把換裝礙子、設備等7、8公斤重物先運到電線桿上，需要一定體力，且上了電桿只靠一條掛桿帶綁著，也會沒有安全感。但她說，其實習慣就好，且台電的師傅都很認真耐心的教導。

即將成為正式職員，要在豔陽天下雨天爬桿修線路，但何孟穎說，不會放棄，會繼續努力。她說，這份工作可以讓自己學到不一樣的東西，對於電力供應、停電事故原因等，也開始有所了解。她鼓勵女生其實可以報考，「多嘗試一下、挑戰自己。」

(中時)