我駐奈代表處遭施壓 國台辦：一中大勢所趨

奈及利亞疑遭陸方施壓，要求我國辦事處遷出該國首都，我方表達不滿，大陸國台辦13日回應，國際社會普遍奉行一個中國政策是大勢所趨。

大陸國台辦發言人馬曉光13日應詢表示，「外交部已就此表明了我們的立場。」

馬曉光稱，一個中國原則具有不容置疑的歷史事實和法理基礎，國際社會普遍奉行一個中國政策是大勢所趨。在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」是注定沒有出路的。

(旺報)