五峰科技建警治理平台會議 宣誓打擊山老鼠

新竹縣邱鏡淳（左六）13日與警察局長溫枝發（左五），深入五峰鄉後山慰問山區員警同仁的辛勞。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（中立者）13日特別與警察局長溫枝發，共同在五峰鄉桃山國小召開科技網路建構治理平台座談會。（陳育賢攝）

新竹縣山區幅員遼闊，共計有72個原住民部落，加上往來交通不易，警力難以遍及每個角落，如何防制山區犯罪，是重要的治安課題，為此，縣長邱鏡淳13日特別與警察局長溫枝發，共同在五峰鄉桃山國小召開科技網路建構治理平台座談會，並宣誓將全力打擊山老鼠。

溫枝發指出，繼2016年於五峰、尖石鄉辦理山區部落警政之犯罪預防宣導後，警察局秉持網路代替馬路、科技建警之理念，利用網路的便利性、遠控性、高效性，全力打造共治共管的區域治理平台，達到全方位高效能的緊密防護。

今天的會議中，警方也詳細說明將科技網路運用於實際的案例，包括去年總統至義民廟參拜、梅姬颱風侵台、盜伐林木案件、毒品案件等，縣警局利用M-POLICE、CCTV、社群媒體line，與當地居民及機關組成網路聯絡管道，互相傳送消息，將偏遠地區的消息即時傳送至後端，讓指揮官如臨現場親自掌握狀況。

溫枝發說，為持續推廣並擴大科技建警理念，該局將建構友善聯絡網，與政府、民間單位擴大科技網路平台的運用，有效因應各種突發狀況，適時調度、妥善運用資源、迅速反應，於未來面對任何狀況皆能立即與各單位聯繫，共同有效維護治安。

另，今天起冷氣團南下，山區更是低溫冷峻，讓人更加尊敬平日在山區服務的員警同仁，邱鏡淳也藉座談會後，特別與溫枝發及縣議員趙一先及警友會總幹事李錦復，深入原鄉慰問山區員警同仁的辛勞。

邱鏡淳說，以往都是在春安工作開始前，在縣府前廣場進行校閱，今年他特別改變形式，親自深入山區，實地走訪各所慰問，也肯定最近員警查獲山老鼠案件，維護珍貴林木的付出。

(中時)