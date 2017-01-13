金門出土1尊古炮，地點比鄰田浦古城

金門大地村出土1尊古炮，外觀鏽蝕嚴重。（李金生攝）

金門縣文化局長呂坤和（左）金門縣戰地史蹟學會理事長陳自強（右）現場會勘。（李金生攝）

出土的古炮高約1.2公尺。（李金生攝）

縣文化局今天下午雇工將古炮吊離現場，運往縣文化園區保管。（李金生攝）

古炮出土現場就在田浦古城附近，地緣關係可做為考證參考。（李金生攝）

田浦古城至今仍保留城基和城區範圍。（李金生攝）

近年整修的田浦古城東門「觀日門」。（李金生攝）

金門縣文化園區內的古炮展示區。（李金生攝）

金門縣文化園區內的古炮展示區之一。（李金生攝）

金門縣金沙鎮大地村日前出土1尊古炮，外觀鏽蝕嚴重，炮身已無鑄字可供辨識，金門縣戰地史蹟學會根據發現地點比鄰田浦古城，研判是明清時期田浦巡檢司駐軍遺留下來，縣文化局今（13）日下午雇工移往縣文化園區內，將委託學者專家進一步考證。

日前，狗嶼灣海邊整理產業道路時，怪手挖出1尊古炮，長度約1.2公尺，外觀已嚴重鏽蝕，金門縣戰地史蹟學會理事長陳自強據報趕到現場，要求司機妥善保留現況，並立即通報縣文化局長呂坤和會勘。

陳自強根據發現地點比鄰田埔古城指出，明太祖洪武25年（1392）江夏侯周德興在金門東北隅構築「鎮海城」做為海防要地，即後來的田浦巡檢司，其後屢經修葺，至今仍是全島唯一保留城基與城區範圍的古城，研判這尊出土古炮是明清時期駐軍遺留下來，可做為田浦巡檢司自明清以來，一直做為海防重鎮的佐證。

縣文化局長呂坤和下午與陳自強等人2度會勘後，雇工將古炮吊往縣文化園區內，將委託學者專家進一步考證，並納入園區內古炮區展出的火炮實物。

縣文化園區管理所長盧根陣指出，金門隨著近年的土地開發，已陸續出土43尊明清時期的古炮，其中以2009年在金城鎮南門里網寮興建民宅，一次發現29尊最多，這尊新發現的古炮將在適當整理後，再於古炮區公開展示。

(中時)