分享愛 立委二手資源交流連結台中區里
減輕環境負荷、資源再利用並協助銀髮族資訊科技能力，立法委員盧秀燕今天於台中市北區中達、育德、邱厝里聯合活動中心舉辦「分享資源、分享愛」白米及電腦捐贈典禮，將機關汰舊換新、檢測維修後的個人電腦送至所需的區里，並喚起更多政府機關、企業及民眾一起投入社會公益的行列，分享愛與關懷。
盧秀燕表示，有很多長者不會使用電腦或經濟弱勢民眾買不起電腦卻需要這方面技能，所以得知一些單位提供堪用的二手電腦，經過整理後，贈予社區鄰里給所需的民眾使用，也呼籲有電腦專業知識及維修技術的人員，加入志工行列，開班教導不會使用電腦的民眾。
會計師公會理事長黃奕睿指出，年關將近，中部28位會計師們慷慨解囊購買白米轉贈區內弱勢族群，讓他們過好年也感受社會溫暖。
北屯區中達里長林清福說，原本里內沒有電腦設備及網路，如今不但獲得電腦，也讓長者們可以學習如何使用電腦設備、提供里民到里辦公處上網查詢乘車、醫藥新知等，帶給里內極大幫助。
活動共計捐出1千包白米、25部桌上型電腦及15部平板電腦，分別捐贈給慈善團體、北區與北屯區數個里辦公室處、社區發展協會等約20個單位，讓民生與教育資源發揮再利用觀念，並解決社區購置電腦設備因經費不足之窘境。
(中時)
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