包庇六輕？ 李進勇：沒人能做到像雲林這麼嚴格
針對環團、立委指控雲林縣府監督台塑六輕不力，262件違規事件只罰1件，環保署副署長詹順貴說2週內來查案，縣長李進勇召開記者會強調，雲林縣府的監督已最嚴格，如此指控對第一線環保人員是不可承受之重，此事一定要查水落石出，希望環保署查清真相再發言。
綠色公民行動聯盟與立委林淑芬12日舉行記者會，揭露台塑六輕有2萬5000筆超標排放全變無效數字，全年262件違規僅被開1張罰單。
環保局長林長造表示，環團從國發會的開放資料庫看到2萬5000筆「無效數據」，數據從沒消失，一直都在資料庫，縣環保局網頁有以文字說明，所謂無效數據是每日校正、定期維護，須靠人力進場查核。
林長造反駁環團指控台塑六輕436支煙囪只有34根24小時連續監控，事實是法規上402根煙囪只有34支煙囪必須連續監控，數據傳給環保局、環保署，至於「262件違規」更應拿出來探討數據是如何解讀的？
林長造強調， 六輕是全台最大、亞洲第二大石化園區，大到抓不住，地方環保局這麼小要管「一隻這麼大怪獸」確實力有未逮，建請環保署修正「固定汙染源連續監測設施管制辦法」，中央成立「國家級六輕工業區環境監控及災害防救應變中心」。
李進勇臉色凝重表示，以雲林縣府監督台塑六輕的嚴格，「沒有人能做到這樣了」，不可能有任何通融，262筆違規只罰1筆的指控是不可承受之重，如果真有，他也要求司法調查。
李進勇表示，他也希望環保署長官了解真相才能發言，否則對第一線人員是打擊，雲林縣環保局人員都留不住，若非有使命感做不下去，希望環保署與縣府體諒合作、共同面對，此事一定要查水落石出。
李進勇說，中央不能「雞蛋整拖拉庫搬去，雞屎留給雲林自己掃」，建請成立中央級防災中心已經很多次，希望中央處理事情要公平。
(中時)
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