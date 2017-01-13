清香烏龍茶 分級包裝評鑑品質有保證

台中市茶農自創「台茶舍」通路品牌，清香烏龍茶分級包裝評鑑嚴格把關，品質有保證。（張妍溱攝）

由台灣茶葉運銷合作社主辦的茶葉分級包裝成果發表會暨頒獎典禮，於13日上午在台中市台茶舍舉行，由理事主席杜西銓主持，現場嘉賓雲集，農糧署簡任技正蘇登照等應邀頒獎，會中由知名茶道老師陳玉婷擺設茶席與花藝、國樂表演，邀請來賓與社員一起品茗，分享道地、純正的優質好茶。

理事主席杜西銓指出，台灣茶葉運銷合作社在農委會農糧署與茶改場的輔導下推動茶葉分級包裝，成果斐然，兩岸之間茶葉存在商機，是未來清香烏龍茶的首重發展，因此朝向節省人事成本、加強社員訓練、提升品質，並降低高山茶售價，不再給人「貴松松」的感覺。

茶葉評鑑通常以「點」為參賽單位，此次分級包裝評鑑，參選者必須繳交10斤的茶葉，評鑑出「頭等茶王」、「頭等」、「金質」、「優質」、「精選」等各獎項；獲得「頭等茶王」的嘉義梅山茶區茶農謝國成表示，烏龍茶種植於海拔1300公尺高度，採中度發酵，除了有茶葉清香也帶有果香味，清爽好喝。

擔任評審的茶業改良場副場長邱垂豐說，清香烏龍茶分級包裝評鑑層層把關，茶農們一路「過五關斬六將」，得獎茶並獲得各界好評，茶農秉持優良技術加評鑑，整體品質相當不錯，茶水品嚐起來，甘醇潤喉，提供消費者更好的選擇。

(中時)