明新科大與業者合作 首創滑雪課程

新竹縣明新科技大學運動管理系掌握社會潮流，於課程中開設全台首創與唯一的「滑雪課」，學生們13日開心試滑。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學運動管理系掌握社會潮流，於課程中開設全台首創與唯一的「滑雪課」。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學運動管理系掌握社會潮流，於課程中開設全台首創與唯一的「滑雪課」。（陳育賢攝）

(左起明新科大袁保新校長、台雪育樂公司楊宗諺董事長，及中華民國滑雪滑草協會陳金盈秘書長，共同簽署產學合作計畫。（陳育賢攝）

新竹縣明新科技大學運動管理系掌握社會潮流，並為推廣與培育滑雪運動產業人才，13日與中華民國滑雪滑草協會及台雪育樂公司簽約結盟，於課程中開設全台首創與唯一的「滑雪課」，未來將整合國內滑雪運動資源，來推動人才培育與帶動滑雪觀光旅遊。

此項產學合作首創的滑雪課程，今天是在新豐鄉小叮噹科學主題樂園內全國唯一的室內滑雪場中，由明新科大校長袁保新、中華民國滑雪滑草協會秘書長陳金盈，及台雪育樂公司董事長楊宗諺，共同簽署產學合作計畫。

袁保新表示，此合作計畫為台灣教育界的創舉，國內從事滑雪運動或休閒的人不在少數，尤其冬季出國滑雪的人口也持續成長，該校運管系看到專業滑雪從業人才需求提升的產業商機，因此將藉由產學合作模式，與台雪公司及滑雪滑草協會合作，結合軟硬體資源，設置專業的「滑雪課程」供學生修習。

陳金盈則指出，目前國內每年出國參加滑雪行程人數，粗估約有2萬人次，協會能與明新、台雪3方一起合作，除了滑雪教學或運動員的培養出，更可以藉此推廣滑雪的產業。

明新科大運管系老師黎正評表示，此次的課程將先由體驗課程讓學生認識與體驗滑雪運動後，今年9月新學年進一步導入於運管系設立正式的學分課程，除了認識滑雪產業、裝備，也實際訓練同學滑雪技術，更會以輔導至日韓考取滑雪指導員相關資格為主要目標。

加上校內領隊、導遊課程實務及證照取得，可以讓同學能實際投入滑雪教學或滑雪旅遊的工作，為國內滑雪運動紮根，也能擴大以滑雪為主的休閒旅遊規模。

(中時)