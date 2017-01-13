冷氣團南下 台南明起變冷零星降雨

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大陸冷氣團南下，台南明天開始變天，南區氣象中心今天提醒，台南不僅變冷，最低體感溫度降到攝氏14度，局部地區還會零星降雨，民眾外出記得攜帶雨具。

南區氣象中心表示，台南今天最高溫約24度，最低溫17度，日夜溫差大，但明天最高溫降到20度，最低溫降到16度；15日最高溫19度，最低溫16度，最低體感溫度14度。台南溪北地區因偏北，氣溫還會較溪南地區略低1度至2度。

另外，華南雲雨區東移，台南明天雲量也會增多，局部地區會有零星短暫雨的機會，民眾外出記得要攜帶雨具備用。

16日清晨，台南氣溫仍然持續偏低，但因雲量減少、白天陽光加熱，最高溫將回升到21度，17日更升到24度，又回到日夜溫差大的天氣型態。1060113

(中央社)