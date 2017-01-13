妻迷簽六合彩 夫報警抄獲簽賭站

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高雄市警察局刑警大隊今天宣布抄獲一對蘇姓夫妻涉嫌開設的大型地下簽賭站，情報來源是一名先生不滿太太迷上簽賭六合彩，不管家事和家人，舉報建功。

這處簽賭站隱身於高雄市苓雅區一處隱蔽暗巷透天厝內，從星期一到星期六天天都是開獎日，蘇男除了將辦公室設在4樓，進出極為小心，並在1樓加裝監視器監看門外動靜。

警方獲報長期跟監蒐證，查緝逮捕7人，起獲傳真機和簽注單等，不法獲利相當可觀，初估約半年來累計達新台幣3000多萬元。

警方情報來源是一名先生不滿太太迷上簽賭，幾乎天天到這處簽賭站報到，不管家事和家人，舉報建功。1060113

(中央社)