徐國勇要求說出「那個人」 葉金川：我有失憶症

徐國勇（左）要求葉金川（右）說出「那個人」。（合成圖／本報資料照片）

對於台灣血液基金會董事長葉金川說受到行政院壓力請辭，行政院發言人徐國勇今天表示，4名擔任董事的衛福部官員都否認，要求葉金川說出是誰；不過葉金川接受媒體詢問，只笑說「他說了算」，並說自己有失憶症，不記得是誰。

台灣血液基金會董事長葉金川昨天宣布請辭，並開記者會表示，當時收到衛福部官員傳來的訊息，說是轉達行政院指示，希望他辭職，避避風頭；記者詢問溝通的對象是4位董事之一嗎？葉金川回說「當然」，這當然要找4位董事溝通。

不過4名擔任血液基金會董事衛福部官員，包括衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦、疾管署長周志浩、食藥署長姜郁美，皆否認此事。

行政院發言人徐國勇昨天便反駁說「行政院從來沒打壓過你，不要有被害妄想症」，今天也要求葉金川「把那個人說出來」，不要政治操作。

據中央社報導，葉金川下午接受媒體電訪詢問時，笑稱「他說了算」，自嘲「我就有被害妄想症」，並說自己已經辭職了，不要再找他；至於是與哪位董事通電，葉金川則回應說他有失憶症，不記得了。

(中時)