蔡英文、馬英九 瓜地馬拉國會簽名比一比

總統蔡英文出訪中美洲友邦瓜地馬拉，12日（當地時間）赴瓜國國會，蔡總統在國會貴賓簿題詞「爭取民主，追求自由」。圖左為蔡總統的題詞，圖右為前總統馬英九在民國105年3月15日訪瓜國國會在貴賓簿上的題詞。(中央社)

總統蔡英文出訪中美洲友邦瓜地馬拉，12日（當地時間）赴瓜國國會，出席瓜國國會莊嚴會議並發表演說。結束演說後，蔡總統在國會貴賓簿題詞「爭取民主，追求自由」。(中央社)

蔡英文當地時間12日在瓜地馬拉國會議場發表演說，並在國會簽名簿留下「爭取民主 追求自由 中華民國總統蔡英文」；蔡英文表示，兩國同樣經歷戰爭威權，才爭取到今日的民主自由。前總統馬英九去年3月到訪則用毛筆字簽下「仁聲懋績，造福黎民」。

隨後國會議長塔拉西納翻到前一頁簽名時，映入眼簾的是馬英九去年3月到訪簽下的「仁聲懋績，造福黎民 中華民國總統馬英九」，日期是民國105年3月15日。 因為馬是用毛筆寫的，所以相當明顯，蔡還注視了一下。 相較馬英九用「民國」，蔡英文用的是「西元」，蔡總統寫字時，旁邊有一張小抄，顯得相當謹慎。

蔡英文拜訪國會議長塔拉西納，國會還演奏兩國國歌；府方透露，雖然最近是瓜國國會休會期間，不過今天國會出席議員人數仍達120位，瓜國國會議員總數為158人。

前一天，蔡英文總統點頭願意繼續協助瓜國「CA-9號公路」拓寬工程，引發「金援外交」質疑，昨天瓜國議長致詞時也提起此工程。

蔡英文總統在國會中提到演講「CA-9號公路」拓寬工程時表示， 「我們的初衷，是因為相信，基礎建設的興建，有助於經濟產業的發展及社會的繁榮」。

蔡英文還強調，台灣也致力幫助瓜地馬拉培養人才，目前共有51位瓜地馬拉留學生透過台灣獎學金以及國合會的支持，正在台灣學習，相信這些學生，都會是深化兩國友誼第一線的民間大使。

蔡英文這次參訪瓜國國會，也參觀台灣政府捐贈給瓜國國會頻道的發射器及攝影器材等設備，了解國會頻道主控室設備運作。

蔡總統說，台灣協助瓜地馬拉改善教育跟醫療，同時也已開始評估「孕產婦及新生兒照護功能計畫」。

蔡總統強調，期待在大家實地考察中美洲市場的現場後，能對未來產業的全球布局有更完整的思考，在世界的變局中，為台灣產業找到更多的機會與出路。從今年開始，她會定期協助台灣的企業界，組成以投資和採購為目的的考察團，希望能夠持續強化雙方的經貿關係。

蔡總統期待，「台灣的外交工作，可以有更多新思維」。在互惠互助的方針之下，跟友邦進行更多討論，找到更多新的、有助於雙方互利雙贏的合作項目。

(中時)