SBL》紅白明星隊陣容出爐 台啤6人最多

第14季明星賽紅、白兩隊的完整名單出爐。(甘霖行銷提供)

SBL在13日正式公布21日明星賽紅、白明星隊完整陣容，紅隊補進賀夫、李恩兩名洋將，白隊則補林金榜與菲爾普斯，另外因為蘇翊傑、B.戴維斯與陳孝榮因故無法出席，改由李維哲、簡偉儒與宋宇軒3人取代。

明星紅隊12人名單如下：布拉、張智峰、施顏宗、呂濟而(達欣)、周伯勳、呂奇旻、朱億宗(台啤)、李恩、林郅為、李維哲(台銀)、呂政儒、賀夫(裕隆)。

明星白隊12人名單：洪志善、宋宇軒、林書緯、蔡文誠(富邦)、蔣淯安、黃聰翰、于煥亞(台啤)、戴維斯、林金榜(璞園)、菲爾普斯、簡偉儒(金酒)、周儀翔(達欣)。

這樣一來，本次首次打散組隊的SBL明星賽，將以台啤擁有6名球員最多，其次是達欣的5人，富邦4人，台銀3人，裕隆、璞園與金酒各有2人。

(中時電子報)