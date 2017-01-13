「英捷專案」最後一站 蔡英文說話變感性及幽默

蔡英文總統當地時間12日抵達「英捷專案」最後一站薩爾瓦多。蔡英文對於參訪行程接近尾聲發言感性，她說，「我的內心充滿感激，我會帶著這份感激回去，加倍努力，改革社會、提升經濟」。

此外，蔡英文總統與薩爾瓦多留台獎學金學生座談時承諾，將來會增加「青年創業計畫」，歡迎跨國團隊在台灣實現夢想，達創業目的。

蔡總統晚間在薩爾瓦多晚宴僑胞，僑宴有來自十幾個國家台商；蔡英文開心說，很少看見一個地方出現這麼多來自不同國家的台僑及僑領，她很高興。

蔡英文說，薩爾瓦多這個名字其實與台灣很有淵源，台灣基隆的和平島，17世紀大航海時，西班牙人建了一座城堡就叫聖薩爾瓦多。在太平洋兩端，台灣某地與薩爾瓦多曾有一樣的名字，這是歷史巧合，但歷史須靠人的勇氣及奮鬥才能翻到下一頁；台薩人民都曾經歷殖、威權下挺身對抗不公不義，終於走向民主，分享共同價值，格外珍惜彼此友誼。

蔡英文參訪行程接近尾聲，談話不僅感性也變得幽默。午宴瓜地馬拉僑界代表時脫稿提到，早餐時間，「巧遇」兩位替代役男，還強調「這段沒有寫在稿子裡」。

她說，自己都在房間早餐，看到幾個穿西裝打領帶的年輕人正在準備，以為是飯店的服務生，一問下才知道是正在幫她準備早餐的替代役。

蔡英文說，這兩個外交部替代役回應她說，在這裡「不辛苦，且很有意義。」也願意為台灣的企業或是政府繼續到中南美洲等國家做事情。她心裡就覺得，長期以來，政府把年輕人送到國外，確實是成功的，所以要給外交部一些鼓勵。

蔡英文總統「巧遇」這兩位替代役後，午宴及公開向立委喊話，「希望立法委員支持，不要再砍預算了，好不好？」台下貴賓包括立委，全笑起來。

在薩爾瓦多時，蔡英文經過正在拼命工作的記者身邊時，詢問媒體狀況，記者頻向對她發出「哀嚎」，直呼行程太多，沒時間休息，結果蔡英文握拳對記者說笑說，「年輕人要努力一點！」

晚宴，她向在座僑胞介紹隨團人員，介紹到因為身體不適沒有出席晚宴的時代力量洪慈庸時，更顯出蔡英文的直白，她直接就在台上說，洪慈庸沒來的原因是因為「拉肚子」。

(中時)