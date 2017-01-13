鈴木亞美生了！見兒出世哭不停

鈴木亞美昨晚生下一兒。（圖／取自鈴木亞美部落格）

鈴木亞美曾秀出大肚美照。（圖／取自鈴木亞美部落格）

昔日少男殺手、34歲女星鈴木亞美去年7月和小7歲男友奉子成婚，今(13日)她在部落格宣布昨晚順利生下男寶寶，母子均安，兒子重3228公克，鈴木亞美更說，第一眼看見寶寶出生，眼淚隨即瘋狂流下來，「我想沒有比這更幸福的時刻了」。

鈴木亞美昨晚原訂上「LINE TALK」網路節目錄影，卻因陣痛突然取消，晚間8時15分，她在東京一家醫院順利產下兒子，表示看到小孩的第一刻便喜極而泣哭不停，今在部落格秀出抱著寶寶母愛爆發的照片，說：「看著懷裡熟睡的孩子，未來會繼續努力守護他、好好教養他」。

鈴木亞美去年7月閃婚帶球嫁小男友，她曾因被診斷子宮頸管偏短，被醫師勸告要多在家中靜養，終於在昨天平安「卸貨」，粉絲也開心獻上祝福，而她也表示當媽後不會退出演藝圈，預告4月就會回來上工，努力為兒子賺奶粉錢。

(中時電子報)