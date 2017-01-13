2017馬祖北竿硬地超級馬拉松 3月開跑

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2017馬祖北竿硬地超級馬拉松賽事規劃在3月下旬，連江縣政府教育處表示，屬嘗試性辦理；若跑者接受度高，明年將列入常態性賽程，競賽項目為52公里、21公里、10公里。

教育處說，時程規劃在3月，主要是拉抬旅遊淡季，並考量4月之後藍眼淚季開始，人潮已湧入，避免流量擠壓，同時4月霧季起，易影響交通，不利於疏運。

初步規劃，報名預定在2月1日，賽程3月25日（週日），競賽項目分為52K（公里）限額200名、21K（公里）限額200名、10K（公里）限額100名。

教育處說，去年11月5日馬祖第2屆國際馬拉松之後，有跑友熱情建議1年辦2次，今年增辦1場屬試辦性質，並移地分配1場在北竿島。1060113

(中央社)