環團指南部220天達紅害 環署澄清漸改善
環保團體今天指控去年南部有220天達紅害警戒，環保署下午發聲明澄清，台灣地區整體及各地空氣品質變化呈現逐年改善趨勢。
環保團體今天指控「空污滿江紅，南部1年有220天紅害等級」，對此行政院環境保護署下午發表聲明表示，環保團體的空氣品質統計及表達方式易造成民眾誤解與恐慌。
環保署監資處表示，根據105年資料統計，各空氣品質管制區(空品區)細懸浮微粒PM2.5 >54.5 μg/m3的站日數，即相當於空氣品質指標(Air Quality Index, AQI)PM2.5副指標大於150(紅色警示：對所有族群不健康)的站日數，分別為：北部空品區45站日(0.7%)、竹苗空品區23站日(1.3%)、中部空品區109站日(3.4%)、雲嘉南空品區219站日(6.7%)、高屏空品區245站日(6.3%)、宜蘭空品區0站日(0.0%)、花東空品區0站日(0.0%)。
環保署說，政府為積極改善空氣品質，已將提升空氣品質列為首要重點工作，已完成檢討「清淨空氣行動計畫」（104年至109年）。除提前於108年完成外，並提出「防制煙塵掃除PM2.5」10大強化措施，從「政府應變、全民改變、防制揚塵及管制排煙」等4面向著手。1060113
(中央社)
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