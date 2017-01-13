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山上農會總幹事許弘霖可望連任

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／台南報導
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山上農會總幹事許弘霖可望連任
山上區農會總幹事許弘霖，可望再續任總幹事職務。（黃文博攝）

全國農會各區會員代表改選登記截止，山上區農會應選31席代表，只有31人登記參選，如無意外，將全部當選，已經連任2屆的現任農會總幹事許弘霖，可望繼續獲得理事會遴聘。

出生台南市山上區農家的許弘霖，原本認為繼續接續家族的農業，可能無法養家活口，因此退伍後，一度到高雄工作，直到25歲才回到山上農會工作，在基層工作13年，因表現亮眼，38歲就獲理事會遴聘為總幹事至今。

許弘霖說，他剛接掌農會時，當時的信用部逾放比高達10多％，經過多年的努力，才加以改善，目前信用部存款金額已有19億餘元，比原先增加了4億存款，目前信用部放款，均以改善農民的居住環境和加強農作設施為主。

另外，山上區農作非常多元，有鳳梨、芭樂和木瓜，近年來更在推展高經濟價的火龍果，為幫助果農提高水果的附加價值，許弘霖也指示農會供銷部門全力研發鳳梨酥和芒果干等禮盒商品，特別是鳳梨酥，早在全國打開知名度，每逢三大節日，訂單不斷飛來，由於採購食材都是在地農產品，農民也因此增加一筆收入。

(中時)

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