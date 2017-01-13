中市愛鄰守護隊 獲衛福部「康健獎」
「只要人民有需要，政府就應協助人民！」台中市長林佳龍今天（13日）對台中首創愛鄰守護隊計畫，獲得衛生福利部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」，並入圍台中市重大創新政策前10名， 強調台中作為宜居城市就是要善待每個人，希望透過該計畫讓每人都享有生活基本權利及尊嚴。
市府2015年起開辦「愛鄰守護隊」，從鄰里間為弱勢居民伸出援手，林佳龍與民政局長蔡世寅等人發表愛鄰守護新書《台中是我家，用愛守護鄰》，分享服務的感人故事，感謝這群默默付出的在地英雄，期盼拋磚引玉，帶動更多人投入愛鄰守護行列。
林佳龍表示，愛鄰守護隊從南區開始試辦，去年擴大到20個行政區，由里長、鄰長及志工等，共組成332隊愛鄰守護隊，深入關懷獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，希望今年能擴展到全台中。
愛鄰守護隊計畫榮獲衛生福利部與台灣健康城市聯盟合辦的健康城市暨高齡友善城市「康健獎」，吸引其他縣市來取經，林佳龍說，市府很樂意將此計畫輸出，與其他城市交流，讓更多人得到關懷。
蔡世寅指出，透過4000名志工近6萬次的到府訪視，共守護近1萬7000名獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，讓市府各項社福、醫療、環境整理等服務更到宅、到位。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。