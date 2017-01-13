中市愛鄰守護隊 獲衛福部「康健獎」

我要評比

台中市長林佳龍（左二）13日頒獎表揚績優愛鄰守護隊，並發表新書《台中是我家，用愛守護鄰》。（盧金足攝）

「只要人民有需要，政府就應協助人民！」台中市長林佳龍今天（13日）對台中首創愛鄰守護隊計畫，獲得衛生福利部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」，並入圍台中市重大創新政策前10名， 強調台中作為宜居城市就是要善待每個人，希望透過該計畫讓每人都享有生活基本權利及尊嚴。

市府2015年起開辦「愛鄰守護隊」，從鄰里間為弱勢居民伸出援手，林佳龍與民政局長蔡世寅等人發表愛鄰守護新書《台中是我家，用愛守護鄰》，分享服務的感人故事，感謝這群默默付出的在地英雄，期盼拋磚引玉，帶動更多人投入愛鄰守護行列。

林佳龍表示，愛鄰守護隊從南區開始試辦，去年擴大到20個行政區，由里長、鄰長及志工等，共組成332隊愛鄰守護隊，深入關懷獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，希望今年能擴展到全台中。

愛鄰守護隊計畫榮獲衛生福利部與台灣健康城市聯盟合辦的健康城市暨高齡友善城市「康健獎」，吸引其他縣市來取經，林佳龍說，市府很樂意將此計畫輸出，與其他城市交流，讓更多人得到關懷。

蔡世寅指出，透過4000名志工近6萬次的到府訪視，共守護近1萬7000名獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，讓市府各項社福、醫療、環境整理等服務更到宅、到位。

(中時)