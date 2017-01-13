對峙重現？ 俄國將再增4組S-400飛彈

俄國的遠程地對空飛彈系統。（圖/Goodvint@維基百科）

隨著美軍派遣重裝武力和地面部隊抵達東歐各國，將協助北大西洋公約組織（NATO）防衛歐洲的東部邊境，防堵可能的外國勢力入侵，對美軍此舉，俄國除表達抗議外。俄國國防部今日更宣布，俄軍今年將新增4組S-400飛彈系統，預計會將這4組新的系統調動至西北部防區，加強邊境的安全控管。美俄兩強此舉，彷彿讓對峙局面又再次於歐洲大陸上演，讓外界感到憂慮。

據俄國塔斯社（Tass News）報導，俄國國防部今宣布，將再新增4組自製的遠程地對空S-400飛彈系統，並聲稱未來系統完工服役後將會移駐在西北部的邊境防區，讓外界不免聯想起，日前美軍才剛應北約的邀請，派遣重裝武力和數千名地面部隊前往波蘭和德國等地駐防。本就已經不合的美俄兩強，如今再次於歐洲大陸上隔空對峙，讓潛在的矛盾和火藥味愈來愈濃厚。

俄國國防部宣布，今年將再增加4組S-400飛彈系統。（圖/Соколрус@維基百科）

S-400飛彈系統與愛國者飛彈的比較。

俄國自製的S-400飛彈系統，是由金剛石中央設計局（Almaz Central Design Bureau）研發製造，此系統同時擁有3種不同射程的防空導彈，包括遠程、中程和近程三種。S-400系統的雷達最大探測距離有600公里，交戰期間能同時追蹤300個目標物、對其中72個瞄準鎖定，並對其中36個目標進行攻擊，開機至備戰狀態僅需3分鐘時間。此款系統同時亦外銷至周邊的前蘇聯（USSR）加盟共和國和中國，2014年傳聞解放軍已訂購48組S-400飛彈系統，並已支付預付款。

為警告美國的態度與動向，俄國軍方之前早已調動數座S-400系統前往位於波羅的海（Baltic Sea）最西部的領土，如今又再增加軍備，恐讓潛伏多時的歐陸緊張局面一觸即發。希望普丁（Vladimir Putin）和即將上任的川普（Donald Trump）能夠避免衝突的發生，以免造成生靈塗炭。

(中時電子報)